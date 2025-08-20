$!Asesinan a chofer de plataforma en Culiacán; dos pasajeros resultan heridos

CULIACÁN. _ Un conductor de taxi por plataforma fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles mientras circulaba sobre la carretera a Sanalona, a la altura del sector El Barrio. En el ataque, dos personas que viajaban como pasajeros resultaron con heridas leves causadas por fragmentos de cristal. El ataque ocurrió alrededor de las 13:05 horas, frente a una plaza comercial de la zona, cuando sujetos armados interceptaron un automóvil Nissan Versa blanco y abrieron fuego con armas de alto calibre contra los ocupantes.

El conductor, identificado como Juan Diego L., de 25 años, murió en el lugar tras recibir múltiples impactos de bala. El vehículo quedó encendido sobre el carril de oriente a poniente y presentaba varios disparos en la carrocería y cristales. De acuerdo con los reportes preliminares, los pasajeros no sufrieron heridas de gravedad y su estado de salud fue reportado como estable. Las lesiones fueron ocasionadas por cortaduras de vidrios tras el impacto de los proyectiles.