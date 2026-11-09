$!Asesinan a Claudia Guadalupe a balazos en la colonia Gabriel Leyva, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer de aproximadamente 35 años de edad fue acribillada con disparos de arma de fuego cuando se encontraba sobre la avenida Emilio Barragán, frente al acceso al Club Naval de la Cuarta Región Naval, en la colonia Gabriel Leyva.

El ataque se registró a las 17:15 horas, sobre la avenida Emilio Barragán casi esquina con el callejón Quinta Aguila del mencionado sector.

Versiones en el lugar, dos hombres armados que circulaban en una motocicleta dispararon contra la mujer cuando caminaba sobre la banqueta; posteriormente los perpetradores ingresaron al callejón Quinta Aguila y dejaron la motocicleta Pulsar 200cc abandonada y se retiraron caminando del lugar.