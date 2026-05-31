$!Asesinan a comandante de la Policía Estatal en la colonia 10 de Mayo, en Culiacán

CULIACÁN._ Juan Pedro, conocido con el apodo de “Peter” y quien se desempeñaba como comandante de la Policía Estatal Preventiva, fue asesinado durante un ataque armado la mañana de este domingo en la colonia 10 de Mayo, en Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el mando policiaco circulaba alrededor de las 07:00 horas a bordo de un automóvil Nissan Versa blanco, sobre el cruce de las avenidas México 68 y 21 de Marzo, cuando fue interceptado por civiles armados que viajaban en otro vehículo.

En ese punto, los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra la unidad, provocando que el comandante perdiera la vida dentro del auto.

Debido al atentado, el vehículo presentó múltiples impactos de bala en la carrocería y cristales.