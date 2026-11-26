MAZATLÁN._ El asesinato del conductor de una camioneta se registró al interior del circuito de la privada Playa Sur, en el fraccionamiento Chulavista.

El hecho se registró a las 21:20 horas de este jueves 26 de noviembre.

La camioneta Ford Ranger blanca, con placas del estado de Coahuila, se encontraba estacionada al interior de la privada cuando se registró el ataque.