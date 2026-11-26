MAZATLÁN._ El asesinato del conductor de una camioneta se registró al interior del circuito de la privada Playa Sur, en el fraccionamiento Chulavista.
El hecho se registró a las 21:20 horas de este jueves 26 de noviembre.
La camioneta Ford Ranger blanca, con placas del estado de Coahuila, se encontraba estacionada al interior de la privada cuando se registró el ataque.
Testigos refieren que se escucharon cuatro detonaciones de arma de fuego y a la llegada de autoridades encontraron al hombre sin vida; del lugar del ataque se alejó un automóvil sedán blanco con los presuntos responsables.
Elementos del Ejército fueron los primeros respondientes y personal de Sanidad Militar trató de brindar los primeros auxilios al conductor agredido, pero este ya no contaba con signos vitales.
También paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al sitio, pero nada pudieron hacer por la víctima.
Elementos de la Guardia Nacional y policías municipales resguardaron la zona, mientras las diligencias de ley estuvieron a cargo del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.