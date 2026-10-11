$!Asesinan a coordinador de Protección Civil de Escuinapa

ESCUINAPA._ En plena emergencia ante la presencia del huracán Simon, fue asesinado el coordinador de Protección Civil, Jesús Antonio López Bibriesca.

El funcionario al parecer circulaba, desde su domicilio, en un vehículo particular cuando fue interceptado con disparos por personas armadas en la calle Francisco Pérez, entre 16 de septiembre y Melchor Ocampo, en el sector Centro.

Se desconoce si López Bibriesca fue bajado de su vehículo o intentó correr; su cuerpo quedó en medio de la calle con un disparo en la cabeza.

Aunque al lugar llegaron paramédicos de Cruz Roja, se informó que ya había fallecido.