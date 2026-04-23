$!Asesinan a despachador de gasolinera frente a plaza comercial en el sector Tres Ríos, en Culiacán

El despachador de una gasolinera que se ubica en el Desarrollo Urbano Tres Ríos de Culiacán, fue asesinado a balazos durante la tarde de este jueves 23 de abril.
El ahora occiso fue identificado como Jorge Luis “N”, de 38 años de edad, quién murió junto a una de las bombas de combustible.
La agresión ocurrió en un establecimiento ubicado en el cruce del bulevard Enrique Sánchez Alonso con la calle Catedráticos, frente a una plaza comercial, cerca de las 18:15 horas.
Mientras el hombre laboraba, sujetos desconocidos se aproximaron y le dispararon en repetidas ocasiones, hasta que cayó tendido y sin presentar signos vitales.
Como primero respondientes llegaron efectivos del ejército mexicano quienes acordonaron la gasolinera a fin de preservar la escena.
La circulación por el bulevar Sánchez Alonso no se ha visto afectada ante este homicidio.
El punto del asesinato se trata de una de las principales zonas de desarrollo económico de la ciudad, a menos de un kilómetro de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.