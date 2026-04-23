$!Asesinan a despachador de gasolinera frente a plaza comercial en el sector Tres Ríos, en Culiacán

El despachador de una gasolinera que se ubica en el Desarrollo Urbano Tres Ríos de Culiacán, fue asesinado a balazos durante la tarde de este jueves 23 de abril.

El ahora occiso fue identificado como Jorge Luis “N”, de 38 años de edad, quién murió junto a una de las bombas de combustible.

La agresión ocurrió en un establecimiento ubicado en el cruce del bulevard Enrique Sánchez Alonso con la calle Catedráticos, frente a una plaza comercial, cerca de las 18:15 horas.

Mientras el hombre laboraba, sujetos desconocidos se aproximaron y le dispararon en repetidas ocasiones, hasta que cayó tendido y sin presentar signos vitales.