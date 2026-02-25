Seguridad
Asesinan a despachador de un expendio de cerveza en Villa Bonita, al sur de Culiacán

Sujetos descendieron de un vehículo, fingieron ser clientes del lugar y dispararon contra la víctima desde el mostrador
Noroeste/Redacción
25/02/2026 21:24
Un ataque armado dejó sin vida a un hombre, quien trabajaba como despachador en un expendio de cerveza ubicado en el fraccionamiento Villa Bonita, al sur de Culiacán.

El asesinato ocurrió aproximadamente a las 20:30 horas, en la intersección de la avenida de los Balcanes con avenida Paseo de los Andes.

Los atacantes, que llegaron en un vehículo y aparentaron ser clientes, dispararon en contra de la víctima, quien solamente fue identificado como un adulto mayor.

El hombre falleció en el lugar, y tras el suceso, elementos del Ejército Mexicano arribaron para asegurar y vigilar el área, mientras que las autoridades investigan el caso.

