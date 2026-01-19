$!Asesinan a doctor en su clínica en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán

Manuel, de 43 años de edad, doctor y propietario de una clínica de diagnóstico médico, fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos cuando se encontraba en su horario de trabajo en la cabecera de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

El hecho se reportó durante la noche de este lunes 19 de enero, alrededor de las 19:30 horas, en la calle San Rafael, frente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la comunidad.

Según primeros reportes, Manuel se encontraba trabajando en una de las habitaciones del inmueble cuando sujetos armados entraron para sorprenderlo y agredirlo a tiros.

Se reporta que fue alrededor de cuatro gatilleros los responsables del homicidio y quienes emprendieron la huida. De momento las autoridades no han reportado la captura de alguno de ellos.