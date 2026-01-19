$!Asesinan a doctor en su clínica en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán

Manuel, de 43 años de edad, doctor y propietario de una clínica de diagnóstico médico, fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos cuando se encontraba en su horario de trabajo en la cabecera de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.
El hecho se reportó durante la noche de este lunes 19 de enero, alrededor de las 19:30 horas, en la calle San Rafael, frente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la comunidad.
Según primeros reportes, Manuel se encontraba trabajando en una de las habitaciones del inmueble cuando sujetos armados entraron para sorprenderlo y agredirlo a tiros.
Se reporta que fue alrededor de cuatro gatilleros los responsables del homicidio y quienes emprendieron la huida. De momento las autoridades no han reportado la captura de alguno de ellos.
El equipo de emergencias y de seguridad arribó al lugar rápidamente tras el reporte de una persona lesionada de bala dentro de la clínica. Elementos de la Policía Municipal aseguraron un perímetro mientras paramédicos del Grupo Voluntario de Costa Rica se acercaron al doctor para brindarles los primeros auxilios, sin embargo confirmaron su muerte.
Manuel quedó recostado boca arriba con heridas de bala en la cabeza. Al momento del ataque vestía una camisa azul de botones y de manga larga, pantalón negro y zapatos del mismo color.
La entrada del inmueble y un tramo de la calle quedó cerrado con cinta amarilla de precaución. Más tarde llegó el personal de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección General de Investigación Pericial para llevar a cabo las diligencias y labores de campo correspondientes.