$!Asesinan a dos agentes de Tránsito en ataque armado en la colonia San Rafael, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre y una mujer, agentes de Tránsito municipal, fueron asesinados la tarde de este viernes tras un ataque armado registrado en el fraccionamiento Rincón San Rafael, al poniente de Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 13:30 horas, en la intersección de las calles Antonio Ruiz y Pedro de Tovar, donde los agentes se encontraban a bordo de la patrulla número 708-A. De acuerdo con los primeros informes, un grupo armado interceptó la unidad y disparó en múltiples ocasiones.

Ambos elementos perdieron la vida en el lugar; sus cuerpos quedaron al interior de la unidad oficial, que presentaba varios impactos de bala en la carrocería y los cristales. Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Iris “N” y Alberto “N”.