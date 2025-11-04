$!Asesinan a dos hermanos en yonque de la colonia Plutarco Elías Calles, Culiacán

CULIACÁN. _ Dos hermanos, Ariel y Geovanny, dedicados al comercio de autopartes, fueron asesinados a balazos la tarde de este martes 4 de noviembre de 2025 dentro de su negocio, un yonke ubicado en la colonia Plutarco Elías Calles, al sur de la ciudad. El ataque ocurrió alrededor de las 12:15 horas, cuando las víctimas se encontraban laborando en el establecimiento situado sobre la calle Enrique Pérez Arce, esquina con la avenida Hilario Medina.

Según reportes preliminares, dos hombres armados llegaron al negocio a bordo de una motocicleta, ingresaron al local y dispararon en varias ocasiones contra Ariel y Geovanny, para luego huir con rumbo desconocido. Los cuerpos sin vida de las víctimas quedaron al interior del establecimiento.

Minutos después, elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional arribaron al lugar para acordonar la zona y realizaron un operativo de búsqueda de los presuntos agresores, sin que hasta el momento se reporten detenciones. Peritos de la Fiscalía General del Estado procesaron la escena, recolectando indicios balísticos y evidencia, mientras que los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales correspondientes.