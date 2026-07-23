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Violencia

Asesinan a dos hombres a balazos en autobaño de Puesta del Sol, en Mazatlán

El doble homicidio, ocurrido cerca de la Yarda, eleva a cinco el número de personas asesinadas este jueves en el puerto
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
23/07/2026 19:56
23/07/2026 19:56

MAZATLÁN._ Dos hombres fueron asesinados a balazos la noche de este jueves en un autobaño ubicado por la Calle Cristóbal Colón, en el Fraccionamiento Puesta del Sol, cerca de las instalaciones de la Yarda.

Los cuerpos quedaron a un costado de una camioneta.

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Al lugar arribaron decenas de elementos policiacos y fuerzas federales. También acudieron paramédicos de Cruz Roja.

Con este hecho van cinco asesinados a balazos este jueves en el puerto. Tres fueron asesinados durante la madrugada en la Colonia Valle del Ejido.

Los homicidios se han registrado pese a la llegada de cientos de militares que vienen a reforzar la seguridad en Mazatlán.

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