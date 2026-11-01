$!Asesinan a dos hombres a balazos en el fraccionamiento Cima Horizonte, al norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos hombres fueron asesinados a balazos la noche de este domingo al interior de un vehículo en el fraccionamiento Cima Horizonte, al norte de la ciudad.

El ataque se registró sobre la calle Cima de la Roca, donde sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra los ocupantes de un automóvil Hyundai Grand i10, tipo sedán.

Tras la agresión, las víctimas quedaron sin vida; el conductor trató de descender del auto, pero solo alcanzó abrir la puerta y quedó tendido sobre el pavimento, mientras que el segundo quedó sobre el asiento del copiloto.