$!Asesinan a dos hombres a balazos en el fraccionamiento Cima Horizonte, al norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos hombres fueron asesinados a balazos la noche de este domingo al interior de un vehículo en el fraccionamiento Cima Horizonte, al norte de la ciudad.
El ataque se registró sobre la calle Cima de la Roca, donde sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra los ocupantes de un automóvil Hyundai Grand i10, tipo sedán.
Tras la agresión, las víctimas quedaron sin vida; el conductor trató de descender del auto, pero solo alcanzó abrir la puerta y quedó tendido sobre el pavimento, mientras que el segundo quedó sobre el asiento del copiloto.
Al lugar acudieron paramédicos de Bomberos Veteranos, quienes solo confirmaron que ambos hombres ya no contaban con signos vitales.
La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y elementos del Ejército Mexicano, en espera del personal de la Fiscalía General del Estado.
Peritos de la Fiscalía realizarán las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos para iniciar con la carpeta de investigación.
Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas de manera oficial y no se reportan personas detenidas.