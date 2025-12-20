$!Asesinan a dos hombres a balazos en la colonia Las Coloradas, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres fueron asesinados a balazos la noche de este sábado 20 de diciembre en calles de la colonia Las Coloradas, al sur de Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 19:00 horas en el cruce de las calles Abedules y San José. Un reporte sobre detonaciones de arma de fuego y de personas heridas provocó la movilización de las autoridades de seguridad.

En dicho punto, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un área luego de encontrar a un hombre sin signos vitales, con heridas de bala y recostado al lado de una motocicleta.

Tres cuadras adelante, entre la calle San Alfonso y Palo Santo, fue encontrada la segunda víctima.

Según los primeros reportes, civiles armados a bordo de un vehículo pasaron por el lugar y dispararon contra ambos hombres.