$!Asesinan a dos hombres a balazos en la colonia Las Coloradas, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres fueron asesinados a balazos la noche de este sábado 20 de diciembre en calles de la colonia Las Coloradas, al sur de Culiacán.
El hecho se reportó alrededor de las 19:00 horas en el cruce de las calles Abedules y San José. Un reporte sobre detonaciones de arma de fuego y de personas heridas provocó la movilización de las autoridades de seguridad.
En dicho punto, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un área luego de encontrar a un hombre sin signos vitales, con heridas de bala y recostado al lado de una motocicleta.
Tres cuadras adelante, entre la calle San Alfonso y Palo Santo, fue encontrada la segunda víctima.
Según los primeros reportes, civiles armados a bordo de un vehículo pasaron por el lugar y dispararon contra ambos hombres.
Gran tramo de la zona fue acordonada con cinta amarilla de precaución para facilitar las labores de los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de las diligencias y labores de campo correspondientes.
De manera extraoficial, las víctimas fueron identificadas como el “Tito” y “Richard”. Además, se presume que al menos uno de ellos estaba acompañado de un arma de fuego.
Ambos cuerpos fueron llevados hacia el anfiteatro para aplicar los exámenes de necropsia.