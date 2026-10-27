$!Asesinan a dos hombres a balazos en taller mecánico del fraccionamiento Real del Valle en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Dos hombres fueron asesinados a balazos al interior de un taller mecánico ubicado en el fraccionamiento Real del Valle, en Mazatlán, la mañana de este martes.
El ataque fue reportado alrededor de las 11:00 horas en un taller situado sobre la avenida Santa Martha, entre las avenidas Real del Valle y La Piedad.
De acuerdo con los primeros informes, las víctimas reparaban un automóvil sedán cuando hombres armados ingresaron al establecimiento y les dispararon hasta dejarlos sin vida.
Tras el reporte, elementos de seguridad acudieron al lugar y solicitaron el apoyo de paramédicos para atender a los dos hombres.
Paramédicos de Bomberos Veteranos intentaron auxiliarlos, pero ambos ya no presentaban signos vitales.
Sinaloa violento
Hasta antes de las 13:00 horas de este martes 27 de octubre, Sinaloa registraba al menos ocho personas asesinadas en hechos violentos ocurridos en Mazatlán y Culiacán, donde también se reportó un hombre herido de bala y el hallazgo de restos humanos.
Mazatlán concentraba la mayor cantidad de casos, con dos hombres asesinados al interior de un taller mecánico en el fraccionamiento Real del Valle; un hombre muerto a balazos en la entrada a la comunidad de Barrón, al sur del municipio, y un joven de 19 años asesinado afuera de su domicilio, en la colonia Independencia.
A estos hechos se sumó el hallazgo de una cabeza humana en el área de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Mazatlán, así como un ataque a balazos contra un hombre en la colonia Flores Magón, quien resultó herido. Por este último hecho, se reportó la detención de una persona.
En Culiacán, los hechos violentos incluyeron el asesinato a balazos de un hombre dentro de una vivienda en la colonia Chulavista, el hallazgo de un cuerpo decapitado a un costado del río Culiacán, en la sindicatura de Aguaruto, y la localización de otro cuerpo envuelto en plástico y una cobija en el sector Tierra Blanca.