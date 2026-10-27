$!Asesinan a dos hombres a balazos en taller mecánico del fraccionamiento Real del Valle en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Dos hombres fueron asesinados a balazos al interior de un taller mecánico ubicado en el fraccionamiento Real del Valle, en Mazatlán, la mañana de este martes. El ataque fue reportado alrededor de las 11:00 horas en un taller situado sobre la avenida Santa Martha, entre las avenidas Real del Valle y La Piedad. De acuerdo con los primeros informes, las víctimas reparaban un automóvil sedán cuando hombres armados ingresaron al establecimiento y les dispararon hasta dejarlos sin vida.

Tras el reporte, elementos de seguridad acudieron al lugar y solicitaron el apoyo de paramédicos para atender a los dos hombres. Paramédicos de Bomberos Veteranos intentaron auxiliarlos, pero ambos ya no presentaban signos vitales.