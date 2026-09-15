$!Asesinan a dos hombres a balazos en una gasolinera del sector Humaya, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres fueron asesinados a balazos la tarde de este martes 15 de septiembre cuando se encontraron a bordo de una camioneta en una gasolinera del sector Humaya, al norte de la capital sinaloense. El ataque fue reportado alrededor de las 14:40 horas en el cruce del bulevar Enrique Félix Castro y la avenida Obrero Mundial, en la colonia Infonavit.

Uno de los fallecidos fue identificado como Miguel Ángel “N”, mientras que de la otra víctima solo se mencionó que es originaria de Guasave. De manera preliminar se informó que los agresores circulaban en una motocicleta y se emparejaron a la camioneta Ford Expedition de color verde olivo, con placas de Baja California, para disparar contra sus ocupantes mientras cargaban combustible.

Los dos hombres quedaron sin vida al interior de la unidad y, hasta el momento, no han sido identificados formalmente por las autoridades, solo se informó que son dos hombres de aspecto joven. Uno de los ocupantes vestía un pantalón de mezclilla azul oscuro y tenis negros. En el lugar también fue localizada una gorra negra con el logotipo de la NASA. Sobre la guantera de la unidad fue encontrado un dron.

La zona fue acordonada y quedó bajo resguardo de elementos del Ejército Mexicano, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mientras las autoridades correspondientes realizan las diligencias en el lugar.