$!Asesinan a dos hombres dentro de un hotel en Mazatlán; uno era agente de la Guardia Nacional

MAZATLÁN._ Dos hombres fueron asesinados a balazos durante la madrugada de este miércoles al interior de una habitación de un hotel ubicado sobre la avenida Del Mar; una de las víctimas fue identificada como agente activo de la Guardia Nacional.

El elemento fue identificado como Alfredo “N”, mientras que del segundo hombre fue identificado como José Antonio, ambos de 23 años de edad.

El reporte de la agresión se recibió alrededor de las 03:00 horas, en un hotel situado sobre la avenida Del Mar, casi esquina con la calle Río San Lorenzo, en el fraccionamiento Palos Prietos.