$!Asesinan a dos hombres dentro de un negocio de sushi en Villa Bonita, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres fueron asesinados a balazos dentro de un negocio de sushi ubicado en el Fraccionamiento Villa Bonito, en Culiacán, la noche de este viernes 23 de octubre. Al parecer las víctimas son el dueño y un empleado del negocio, identificadas como Francisco Javier “N” y Luis Antonio “N”.

El ataque a balazos se registró alrededor de las 19:30 horas. De acuerdo a los primeros reportes en el lugar de los hechos, ambas personas quedaron sin vida dentro del local, ubicado por el Bulevar Paseos de los Himalaya, en el cruce con Cañón de las Barajitas. Se mencionó que al parecer dos hombres que viajaban en una motocicleta llegaron al establecimiento y comenzaron a disparar contra las víctimas.



