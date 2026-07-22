$!Asesinan a dos hombres dentro de un vehículo en la colonia Ferrocarrilera de Mazatlán

MAZATLÁN.- Dos hombres fueron hallados asesinados a balazos dentro de un automóvil estacionado en las inmediaciones de la colonia Ferrocarrilera, a solo dos cuadras de las instalaciones de la Fiscalía General de la República, la tarde de este miércoles 22 de julio, en el puerto.
Elementos de corporaciones de seguridad se movilizaron al lugar .
El reporte fue canalizado a través del sistema C4i alrededor de las 16:10 horas, cuando un residente de la zona alertó a las líneas de emergencia sobre un automóvil blanco que se encontraba tapando el acceso a su cochera, sobre la calle Jesús García, entre Río Bravo y Río Baluarte.
Al acercarse, el denunciante observó que en el interior se encontraban dos hombres inconscientes y con visibles rastro de sangre en el rostro, uno en el asiento del conductor y otro en la parte trasera del vehículo.
Elementos de la Policía Municipal arribaron como primeros respondientes al sitio.
Tras revisar la escena, los agentes confirmaron que ambos hombres ya no contaban con signos vitales y presentaban heridas producidas por disparos de arma de fuego.
La zona fue acordonada para preservar la escena del crimen, dando aviso inmediato al área de Homicidios Dolosos de la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones correspondientes y el levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento, las identidades de las víctimas se mantienen en calidad de desconocidas.