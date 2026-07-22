$!Asesinan a dos hombres dentro de un vehículo en la colonia Ferrocarrilera de Mazatlán

MAZATLÁN.- Dos hombres fueron hallados asesinados a balazos dentro de un automóvil estacionado en las inmediaciones de la colonia Ferrocarrilera, a solo dos cuadras de las instalaciones de la Fiscalía General de la República, la tarde de este miércoles 22 de julio, en el puerto.

Elementos de corporaciones de seguridad se movilizaron al lugar .

El reporte fue canalizado a través del sistema C4i alrededor de las 16:10 horas, cuando un residente de la zona alertó a las líneas de emergencia sobre un automóvil blanco que se encontraba tapando el acceso a su cochera, sobre la calle Jesús García, entre Río Bravo y Río Baluarte.