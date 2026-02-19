$!Asesinan a dos hombres durante la madrugada de este jueves en Culiacán

CULIACÁN. _ Dos hombres fueron localizados asesinados en hechos distintos registrados durante la madrugada de este jueves 19 de febrero en el municipio de Culiacán.

El primer caso se reportó cerca de las 3:00 de la madrugada, en la sindicatura de Culiacancito. En este caso, el cuerpo de un hombre fue localizado a la orilla del camino pavimentado que conduce de Culiacancito a El Pinole.

De acuerdo con datos obtenidos en el sitio, la víctima fue identificada por sus familiares como Jesús Fernando “N”, de 53 años de edad, con domicilio en la misma sindicatura.