$!Asesinan a dos hombres durante la madrugada de este jueves en Culiacán

CULIACÁN. _ Dos hombres fueron localizados asesinados en hechos distintos registrados durante la madrugada de este jueves 19 de febrero en el municipio de Culiacán.
El primer caso se reportó cerca de las 3:00 de la madrugada, en la sindicatura de Culiacancito. En este caso, el cuerpo de un hombre fue localizado a la orilla del camino pavimentado que conduce de Culiacancito a El Pinole.
De acuerdo con datos obtenidos en el sitio, la víctima fue identificada por sus familiares como Jesús Fernando “N”, de 53 años de edad, con domicilio en la misma sindicatura.
El siguiente se reportó alrededor de las 3:30 horas en el fraccionamiento Los Laureles, en el sector norte de la ciudad. Mediante una llamada al 911 se alertó sobre una persona tirada en la vía pública, por lo que elementos del Ejército Mexicano acudieron a la calle Laureles, casi esquina con el bulevar Orquídeas, donde confirmaron que se trataba de un hombre asesinado a balazos.
La víctima, hasta el momento no identificada, era de complexión regular y vestía playera y pantalón negro.
En ambos hechos, autoridades señalaron que las víctimas presentaban impactos de arma de fuego y que, al momento del hallazgo, ya no contaban con signos vitales.
Elementos de seguridad acudieron a los dos puntos para asegurar las escenas, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense.