$!Asesinan a dos hombres durante partido de futbol en cancha de la Klein, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos hombres que convivían observando un partido de futbol fueron asesinados a balazos en una cancha deportiva ubicada en la Colonia Klein la tarde de este domingo. Los campos colindan por la barda perimetral en su parte sur con las instalaciones de la Tercera Región Militar, por la Avenida Juan Pablo II.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, cerca de las 13:20 horas las dos personas observaban un partido que se realizaba en esta cancha cuando hasta ellos llegó gente que les disparó con armas de fuego, por lo que quedaron sin vida en el lugar.



