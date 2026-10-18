$!Asesinan a dos hombres en el Fovissste Esperanza, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos hombres fueron privados de la vida tras un ataque armado registrado en casas del Fovissste Esperanza.
El ataque armado se registró a las 17:15 horas, en dos viviendas ubicadas sobre la calle Isla de la Piedra.
Según testigos las víctimas se encontraban platicando en la banqueta cuando hombres armados les dispararon desde un vehículo.
Uno de los hombres quedó a un costado de una camioneta y el segundo en el pasillo de una vivienda de color amarillo.
La zona fue acordonada y quedaron a cargo elementos del Ejército, Policías Municipales y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.