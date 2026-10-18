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Violencia

Asesinan a dos hombres en el Fovissste Esperanza, en Mazatlán

Las víctimas se encontraban platicando en la banqueta cuando hombres armados les dispararon desde un vehículo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
18/10/2026 18:47
18/10/2026 18:47

MAZATLÁN._ Dos hombres fueron privados de la vida tras un ataque armado registrado en casas del Fovissste Esperanza.

El ataque armado se registró a las 17:15 horas, en dos viviendas ubicadas sobre la calle Isla de la Piedra.

Según testigos las víctimas se encontraban platicando en la banqueta cuando hombres armados les dispararon desde un vehículo.

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Uno de los hombres quedó a un costado de una camioneta y el segundo en el pasillo de una vivienda de color amarillo.

La zona fue acordonada y quedaron a cargo elementos del Ejército, Policías Municipales y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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