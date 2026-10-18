$!Asesinan a dos hombres en el Fovissste Esperanza, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos hombres fueron privados de la vida tras un ataque armado registrado en casas del Fovissste Esperanza.

El ataque armado se registró a las 17:15 horas, en dos viviendas ubicadas sobre la calle Isla de la Piedra.

Según testigos las víctimas se encontraban platicando en la banqueta cuando hombres armados les dispararon desde un vehículo.