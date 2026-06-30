$!Asesinan a dos hombres en Escuinapa; hallan un fusil AK-47 y dos motocicletas en la escena

ESCUINAPA. _ Dos hombres fueron asesinados durante la madrugada de este martes 30 de junio en la colonia Gabriel Leyva, en el municipio de Escuinapa. Sus identidades permanecen sin ser establecidas por las autoridades.
De acuerdo con los primeros informes, las víctimas eran dos hombres jóvenes de complexión delgada. Uno de ellos vestía pantalón, playera y tenis de color negro, mientras que el otro portaba pantalón de mezclilla azul, camisa tipo polo negra y tenis negros. De manera preliminar, se presume que ambos viajaban a bordo de una motocicleta al momento del ataque.
En el lugar fueron localizados los cuerpos junto a una motocicleta y, a varios metros de distancia, una segunda unidad abandonada. Además, las autoridades aseguraron un arma larga tipo AK-47 y una gorra que quedaron en la escena.
Según el parte informativo, durante la madrugada se recibieron reportes al sistema de emergencias por detonaciones de arma de fuego en la zona. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron recorridos de vigilancia, pero inicialmente no localizaron indicios relacionados con los hechos.
Fue alrededor de las 05:20 horas cuando se reportó la presencia de una persona tirada a un costado de una motocicleta. Al arribar al sitio, agentes de Seguridad Pública encontraron a personal militar resguardando el área, donde confirmaron que se trataba de dos hombres sin vida, por lo que se procedió al acordonamiento del lugar.
Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió posteriormente para realizar las diligencias periciales, el levantamiento de los indicios y el inicio de la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el doble homicidio.