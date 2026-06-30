$!Asesinan a dos hombres en Escuinapa; hallan un fusil AK-47 y dos motocicletas en la escena

ESCUINAPA. _ Dos hombres fueron asesinados durante la madrugada de este martes 30 de junio en la colonia Gabriel Leyva, en el municipio de Escuinapa. Sus identidades permanecen sin ser establecidas por las autoridades.

De acuerdo con los primeros informes, las víctimas eran dos hombres jóvenes de complexión delgada. Uno de ellos vestía pantalón, playera y tenis de color negro, mientras que el otro portaba pantalón de mezclilla azul, camisa tipo polo negra y tenis negros. De manera preliminar, se presume que ambos viajaban a bordo de una motocicleta al momento del ataque.