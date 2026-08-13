$!Asesinan a dos hombres en Escuinapa; uno de ellos en un expendio de cervezas

ESCUINAPA._ Dos hombres fueron asesinados prácticamente de manera simultánea en la colonia Centro; uno quedó en un centro de rehabilitación.
Los hechos se suscitaron alrededor de las 19:30 horas.
El hombre que murió en un centro de rehabilitación de la calle Centenario, entre Paz y callejón Sinaloa, se presume es Roberto “N”, de menos de 30 años, quien quedó dentro del lugar, dónde según vecinos llegó una persona en motocicleta y disparó.
Al lugar acudieron unidades de auxilio y emergencia solo para corroborar que ya no presentaba signos vitales; corporaciones de diversos niveles de gobierno estaban en el sitio cuando se les informó de otro hombre herido por arma de fuego en la calle Libertad, entre Paz y Mexicas de la colonia Centro.
Al llegar al lugar encontraron a Omar “N” con heridas de arma de fuego, dentro de un expendio de cerveza que atendía, la persona no presentaba signos vitales, por lo que el lugar fue acordonado por las autoridades.
De acuerdo a vecinos solo se escucharon al menos 7 detonaciones y al parecer la presencia de un motociclista.
Trascendió que la persona que murió en el centro de rehabilitación es hijo de Georgina “N” asesinada en un expendio del malecón hace más de un año y Omar “N” era yerno de la misma señora.