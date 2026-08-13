$!Asesinan a dos hombres en Escuinapa; uno de ellos en un expendio de cervezas

ESCUINAPA._ Dos hombres fueron asesinados prácticamente de manera simultánea en la colonia Centro; uno quedó en un centro de rehabilitación.

Los hechos se suscitaron alrededor de las 19:30 horas.

El hombre que murió en un centro de rehabilitación de la calle Centenario, entre Paz y callejón Sinaloa, se presume es Roberto “N”, de menos de 30 años, quien quedó dentro del lugar, dónde según vecinos llegó una persona en motocicleta y disparó.

Al lugar acudieron unidades de auxilio y emergencia solo para corroborar que ya no presentaba signos vitales; corporaciones de diversos niveles de gobierno estaban en el sitio cuando se les informó de otro hombre herido por arma de fuego en la calle Libertad, entre Paz y Mexicas de la colonia Centro.