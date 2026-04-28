Seguridad
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Doble homicidio

Asesinan a dos hombres en la colonia Riveras de Tamazula, en Culiacán

Las víctimas, que no han sido identificadas, fueron localizadas sin vida sobre la banqueta tras el reporte de disparos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
28/04/2026 11:39
28/04/2026 11:39

CULIACÁN. _ Dos hombres fueron asesinados a balazos durante la mañana de este martes 28 de abril en la colonia Riveras de Tamazula, al oriente de Culiacán.

El doble homicidio fue reportado luego de llamadas al número de emergencias por personas heridas de bala en el cruce de la calle Rivera de Sinaloa y el bulevar Rivera de Tamazula.

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Elementos de la Guardia Nacional acudieron como primeros respondientes y al llegar localizaron a dos masculinos jóvenes tendidos sobre la banqueta, ambos con heridas producidas por arma de fuego.

Posteriormente solicitaron el apoyo de paramédicos, por lo que personal de Cruz Roja Mexicana se trasladó al lugar. Tras revisar a las víctimas, los socorristas confirmaron que ninguno contaba con signos vitales, por lo que los cuerpos fueron cubiertos con mantas en espera de las diligencias ministeriales.

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Hasta el momento no se ha informado oficialmente cómo ocurrió la agresión; sin embargo, versiones preliminares señalan que los hombres habrían intentado escapar corriendo antes de ser alcanzados por los disparos.

La escena fue acordonada por las autoridades para preservar indicios, mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias e iniciaron la carpeta de investigación.

Los cuerpos serían trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios correspondientes.

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Este hecho representa los primeros dos homicidios registrados durante la jornada de este martes en Culiacán.

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