$!Asesinan a dos hombres en un yonke de la Industrial El Palmito, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres asesinados a balazos la tarde de este sábado 25 de octubre dentro de un domicilio habilitado como yonke en la colonia Industrial El Palmito, en Culiacán. Las víctimas fueron identificadas como Alejandro “N”, de 53 años; y Ramón Loreto “N”, de 46, quie era el dueño del inmueble. El doble homicidio se registró poco antes de las 15:00 horas en la calle Nahoas, entre la calle de los Constituyentes y Constituyente Carlo Gracidas.

Según informes preliminares, los dos hombres se encontraban dentro del domicilio cuando un grupo de civiles armados arribó para dispararles en repetidas ocasiones. Tras el ataque, los responsables emprendieron la huida y hasta el momento se desconoce su paradero, así como sus características físicas.

Al sitio arribaron rápidamente familiares de las víctimas para identificarlos, llamando instantes después al número de emergencias 9-1-1 para solicitar la movilización de las autoridades de seguridad y de rescate. Elementos del Ejército Mexicano llegaron para asegurar una zona, mientras paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encargaron de asistir a los afectados, no obstante, se retiraron minutos después al confirmar que ambos ya habían fallecido.