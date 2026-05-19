Asesinan a dos hombres en una vivienda en el Fraccionamiento Santa Rocío, en Culiacán

Dos hombres fueron asesinados a balazos durante la mañana de este martes 19 de mayo en un domicilio del Fraccionamiento Santa Rocío, al poniente de Culiacán.

El ataque ocurrió en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Monte Sinaí y Monte Hebrón, donde autoridades localizaron a dos personas sin vida tras el reporte de detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros informes, el atentado habría sucedido alrededor de las 06:00 horas, cuando civiles armados arribaron al inmueble y dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas.

Uno de los hombres quedó tendido sobre la banqueta, justo frente a la entrada del domicilio. La víctima era de complexión robusta y tez morena; vestía camisa color azul marino oscuro, pantalón de mezclilla azul y tenis oscuros.

En tanto, la segunda víctima fue localizada sin vida dentro de la vivienda. Hasta el momento las identidades de ambos hombres no han sido confirmadas oficialmente.

De manera preliminar se informó que el domicilio era habitado por personas que lo tenían rentado.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y aseguraron la zona, donde además quedaron casquillos percutidos regados en la escena.

Posteriormente arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para apoyar con labores de seguridad.

Más tarde, peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias y comenzaron las diligencias correspondientes. Los cuerpos serán trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de los exámenes de ley.

Aproximadamente hace dos meses en ese mismo domicilio se registró un incendio que, según se reportó en aquel momento, habría sido provocado por una fuga de gas.

En aquella ocasión, el siniestro fue controlado por Bomberos y únicamente dejó daños materiales.