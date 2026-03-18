$!Asesinan a dos hombres tras ataque armado en la colonia Antonio Toledo Corro, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un ataque armado registrado la tarde de este martes 17 de marzo dejó como saldo dos hombres sin vida en la colonia Antonio Toledo Corro, al sur de Culiacán. De acuerdo con los reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 14:30 horas sobre la calle Mina de Copala, entre Miguel Alemán y Adolfo López Mateos, donde civiles armados ingresaron a un domicilio y dispararon contra dos personas.

En el lugar, uno de los hombres quedó sin vida al interior del inmueble, mientras que el segundo logró salir del sitio y abordó una motocicleta en un intento por escapar. Sin embargo, metros más adelante la víctima cayó sobre la vía pública, donde quedó tendida boca arriba y falleció a consecuencia de las heridas provocadas por impactos de bala.

Hasta el momento, la identidad de los fallecidos no ha sido confirmada; no obstante, el que viajaba en motocicleta fue descrito como un hombre de complexión regular, tez morena, que vestía pantalón de mezclilla azul, camisa negra y huaraches oscuros.

En la escena se localizaron casquillos percutidos esparcidos sobre la calle, como evidencia del ataque armado.