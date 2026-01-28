$!Asesinan a dos hombres tras persecución armada por las calles de Bellavista, en Culiacán

CULIACÁN._ En la entrada de una vivienda fueron asesinados a balazos este miércoles dos hombres que se trasladaban a bordo de una motocicleta en la comisaría Bellavista, al noroeste de Culiacán.
Los agredidos fueron identificados como Diego, de 41 años de edad; y José, de 48 años.
Según informes iniciales, ambos hombres fueron víctimas de una persecución y posterior ataque armado cerca de las 17:00 horas de este 28 de enero.
Los hombres quedaron tendidos sobre la banqueta, justo a la entrada a un domicilio ubicado sobre la calle Principal, entre la calle Sin Nombre Número 10.
Ambas personas fueron reconocidas por familiares en la escena, ya que aparentemente una de ellas residía en donde terminó sin vida.
Sobre el asfalto quedaron regados al menos una docena de casquillos percutidos de arma de fuego.
Agentes de seguridad federales atendieron el llamado como primeros respondientes y acordonaron la zona.