$!Asesinan a dos hombres tras persecución armada por las calles de Bellavista, en Culiacán

CULIACÁN._ En la entrada de una vivienda fueron asesinados a balazos este miércoles dos hombres que se trasladaban a bordo de una motocicleta en la comisaría Bellavista, al noroeste de Culiacán. Los agredidos fueron identificados como Diego, de 41 años de edad; y José, de 48 años.

Según informes iniciales, ambos hombres fueron víctimas de una persecución y posterior ataque armado cerca de las 17:00 horas de este 28 de enero. Los hombres quedaron tendidos sobre la banqueta, justo a la entrada a un domicilio ubicado sobre la calle Principal, entre la calle Sin Nombre Número 10.