$!Asesinan a dos hombres y hieren a otros dos en la Buenos Aires, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres fueron asesinados a balazos y otros dos resultaron heridos durante un ataque armado registrado la noche de este miércoles 13 de mayo en la colonia Buenos Aires, en Culiacán.
El atentado fue reportado alrededor de las 19:20 horas en el cruce de las calles Constituyentes Alberto Terrones y Cerro Agudo.
Según los primeros informes, las víctimas viajaban a bordo de un automóvil Chevrolet Spark color blanco cuando fueron interceptadas por civiles armados que les dispararon en repetidas ocasiones.
Tras las detonaciones, vecinos dieron aviso al número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de elementos del Ejército Mexicano.
Al arribar al sitio, los militares encontraron la unidad con múltiples impactos de bala y varias personas lesionadas en el interior, por lo que solicitaron apoyo de cuerpos de emergencia.
Paramédicos del grupo Gerum atendieron a las víctimas y confirmaron que dos de los ocupantes ya no contaban con signos vitales.
Asimismo, otras dos personas que presuntamente también viajaban dentro del vehículo fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.
De manera preliminar se informó que uno de los heridos se encuentra estable, mientras que el otro presenta un estado de salud delicado.
De forma extraoficial también se reportó que una quinta persona, presuntamente el conductor de la unidad, habría sido privada de la libertad tras el ataque, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
La zona fue acordonada por elementos militares mientras peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias balísticas.