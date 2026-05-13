$!Asesinan a dos hombres y hieren a otros dos en la Buenos Aires, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres fueron asesinados a balazos y otros dos resultaron heridos durante un ataque armado registrado la noche de este miércoles 13 de mayo en la colonia Buenos Aires, en Culiacán.

El atentado fue reportado alrededor de las 19:20 horas en el cruce de las calles Constituyentes Alberto Terrones y Cerro Agudo.

Según los primeros informes, las víctimas viajaban a bordo de un automóvil Chevrolet Spark color blanco cuando fueron interceptadas por civiles armados que les dispararon en repetidas ocasiones.

Tras las detonaciones, vecinos dieron aviso al número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de elementos del Ejército Mexicano.

Al arribar al sitio, los militares encontraron la unidad con múltiples impactos de bala y varias personas lesionadas en el interior, por lo que solicitaron apoyo de cuerpos de emergencia.