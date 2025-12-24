$!Asesinan a dos hombres y hieren a uno tras ataque armado en la colonia El Mirador, Culiacán

Dos hombres perdieron la vida y una tercera persona resultó herida tras un ataque armado registrado la noche de este martes en la colonia El Mirador, al norte de Culiacán.
De acuerdo con los primeros informes, las víctimas fueron identificadas como Salvador “N”, de 43 años y de oficio mecánico, y Jesús Abel “N”, de 19 años, quien trabajaba como chofer de una plataforma de transporte. Ambos quedaron sin vida en el lugar de los hechos.
En el mismo hecho resultó lesionado Víctor Javier “N”, de 25 años, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Testigos señalaron que los afectados fueron agredidos por hombres armados que posteriormente se dieron a la fuga cuando se encontraban en un domicilio ubicado sobre la calle Piscis entre calzada de las Américas Norte y Mar Mediterráneo, quedando en el lugar dos personas sin vida, mientras que uno más fue auxiliado por cuerpos de emergencia.
Elementos de los tres niveles de gobierno llegaron al sitio y aseguraron el área en espera de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron la carpeta de investigación.