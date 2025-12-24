$!Asesinan a dos hombres y hieren a uno tras ataque armado en la colonia El Mirador, Culiacán

Dos hombres perdieron la vida y una tercera persona resultó herida tras un ataque armado registrado la noche de este martes en la colonia El Mirador, al norte de Culiacán.

De acuerdo con los primeros informes, las víctimas fueron identificadas como Salvador “N”, de 43 años y de oficio mecánico, y Jesús Abel “N”, de 19 años, quien trabajaba como chofer de una plataforma de transporte. Ambos quedaron sin vida en el lugar de los hechos.

En el mismo hecho resultó lesionado Víctor Javier “N”, de 25 años, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.