$!Asesinan a dos jóvenes a espaldas de unos departamentos y plaza comercial del sector Tres Ríos, en Culiacán

La noche de este lunes, dos jóvenes fueron asesinados a balazos a espaldas de un edificio departamental y una plaza comercial del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.
Según reportes preliminares, las víctimas se encontraban caminando a espaldas de los inmuebles cuándo civiles armados a bordo de una unidad ligera pasaron frente a ellos para dispararles en repetidas ocasiones. Los cuerpos fueron localizados en el corredor peatonal, un área frecuentada por corredores y ciclistas.
Uno de los hombres, que vestía una gorra roja y ropa negra, fue encontrado tirado boca abajo junto a la puerta de salida de los departamentos, mientras que el otro cuerpo se halló a unos metros, detrás de un restaurante. Ambas escenas fueron acordonadas por las autoridades para salvaguardar la evidencia.
El ataque se reportó alrededor de las 19:50 horas, iniciando un fuerte despliegue de seguridad tras un aviso de una persona lesionada por disparos.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Municipal y Estatal, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, arribaron para asegurar y acordonar las escenas para realizar las investigaciones pertinentes.
Durante los trabajos de búsqueda, las autoridades localizaron un arma de fuego corta regada cerca de uno de los cuerpos, aunque se desconoce si pertenecía a los agresores o a las propias víctimas.
Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para llevar a cabo los exámenes necesarios.
Cabe señalar que las identidades de ambos jóvenes aún son desconocidas, pues no han arribado familiares para reconocerlos.