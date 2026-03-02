$!Asesinan a dos jóvenes a espaldas de unos departamentos y plaza comercial del sector Tres Ríos, en Culiacán

La noche de este lunes, dos jóvenes fueron asesinados a balazos a espaldas de un edificio departamental y una plaza comercial del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

Según reportes preliminares, las víctimas se encontraban caminando a espaldas de los inmuebles cuándo civiles armados a bordo de una unidad ligera pasaron frente a ellos para dispararles en repetidas ocasiones. Los cuerpos fueron localizados en el corredor peatonal, un área frecuentada por corredores y ciclistas.

Uno de los hombres, que vestía una gorra roja y ropa negra, fue encontrado tirado boca abajo junto a la puerta de salida de los departamentos, mientras que el otro cuerpo se halló a unos metros, detrás de un restaurante. Ambas escenas fueron acordonadas por las autoridades para salvaguardar la evidencia.

El ataque se reportó alrededor de las 19:50 horas, iniciando un fuerte despliegue de seguridad tras un aviso de una persona lesionada por disparos.