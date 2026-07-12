$!Asesinan a dos jóvenes frente a un domicilio en la colonia Buenos Aires, en Culiacán

Dos jóvenes fueron asesinados a balazos la noche de este domingo 12 de julio frente a un domicilio ubicado en la colonia Buenos Aires, en Culiacán.

El ataque fue reportado alrededor de las 19:45 horas en el cruce de la calle Primera y la calle Cerro Cabazán, luego de que vecinos alertaran al número de emergencias 911 sobre múltiples detonaciones de arma de fuego.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron como primeros respondientes y localizaron a las dos víctimas con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Uno de los hombres quedó tendido en medio del cruce de ambas calles, mientras que el segundo fue encontrado en la entrada de un domicilio.