$!Asesinan a dos jóvenes frente a un domicilio en la colonia Buenos Aires, en Culiacán

Dos jóvenes fueron asesinados a balazos la noche de este domingo 12 de julio frente a un domicilio ubicado en la colonia Buenos Aires, en Culiacán.
El ataque fue reportado alrededor de las 19:45 horas en el cruce de la calle Primera y la calle Cerro Cabazán, luego de que vecinos alertaran al número de emergencias 911 sobre múltiples detonaciones de arma de fuego.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron como primeros respondientes y localizaron a las dos víctimas con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.
Uno de los hombres quedó tendido en medio del cruce de ambas calles, mientras que el segundo fue encontrado en la entrada de un domicilio.
Paramédicos del grupo Gerum brindaron atención prehospitalaria; sin embargo, confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones. De manera preliminar, uno de ellos presentaba una herida de bala en el cráneo.
Las identidades de las víctimas no han sido reveladas oficialmente; no obstante, en el lugar trascendió que uno de los fallecidos respondía al nombre de Kevin Alonso, de 25 años de edad.
La zona fue acordonada por las autoridades para preservar la escena del crimen, mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias y las diligencias correspondientes por este doble homicidio.