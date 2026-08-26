$!Asesinan a dos mujeres en ataque armado dentro de una vivienda del fraccionamiento Pradera Dorada II en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos mujeres, de entre 50 y 55 años de edad, fueron asesinadas a balazos la mañana de este miércoles 26 de agosto al interior de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Pradera Dorada II, en Mazatlán.

El ataque se registró alrededor de las 9:15 horas, cuando se reportó a las líneas de emergencia una serie de detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Monte Rivereño y Jabalí.