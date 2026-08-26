$!Asesinan a dos mujeres en ataque armado dentro de una vivienda del fraccionamiento Pradera Dorada II en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos mujeres, de entre 50 y 55 años de edad, fueron asesinadas a balazos la mañana de este miércoles 26 de agosto al interior de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Pradera Dorada II, en Mazatlán.
El ataque se registró alrededor de las 9:15 horas, cuando se reportó a las líneas de emergencia una serie de detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Monte Rivereño y Jabalí.
Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas. Se informó que una de ellas vestía playera negra y pantalón tipo pants, mientras que la segunda llevaba una playera gris y un short verde.
Al lugar acudieron paramédicos para brindar atención a las víctimas; sin embargo, al ingresar al inmueble confirmaron que ambas ya no contaban con signos vitales, debido a los múltiples impactos de bala que recibieron en diferentes partes del cuerpo.
La zona fue acordonada por elementos del Ejército Mexicano, quienes mantuvieron bajo resguardo el perímetro. Posteriormente, personal de investigación y de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes para la recolección de evidencias y la integración de la carpeta de investigación.