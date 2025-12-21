$!Asesinan a dos personas a espaldas del Congreso del Estado cuando viajaban en un vehículo

CULIACÁN._ Dos personas a bordo de un vehículo fueron asesinadas a balazos la tarde de este domingo cuando viajaban en su vehículo a espaldas del Congreso de Sinaloa.

El hecho se reportó alrededor de las 15:40 horas, metros adelante de la privada Las Moras y del Archivo General del recinto legislativo.

Según reportes preliminares, las víctimas se encontraban viajando en una unidad Toyota Corolla roja cuándo civiles a bordo de una unidad automotriz los detuvieron para dispararles en repetidas ocasiones con armas de fuego de grueso calibre.