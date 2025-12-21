Seguridad
Asesinan a dos personas a espaldas del Congreso del Estado cuando viajaban en un vehículo

Los tripulantes de un Toyota Corolla Rojo fueron atacados a balazos cuando circulaban por la calle que se encuentra detrás del Archivo General del recinto legislativo
Noroeste/Redacción |
21/12/2025 16:53

CULIACÁN._ Dos personas a bordo de un vehículo fueron asesinadas a balazos la tarde de este domingo cuando viajaban en su vehículo a espaldas del Congreso de Sinaloa.

El hecho se reportó alrededor de las 15:40 horas, metros adelante de la privada Las Moras y del Archivo General del recinto legislativo.

Según reportes preliminares, las víctimas se encontraban viajando en una unidad Toyota Corolla roja cuándo civiles a bordo de una unidad automotriz los detuvieron para dispararles en repetidas ocasiones con armas de fuego de grueso calibre.

Las víctimas terminan perdiendo la vida dentro del vehículo, mismo que presentó múltiples impactos de bala en el parabrisas frontal y demás zonas de la carrocería. Cabe señalar que los disparos llegaron a afectar la pared de una residencial y en el pavimento quedaron casquillos percutidos.

La zona fue asegurada por elementos de la Secretaría de Marina, mientras que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana ingresaron para revisar a los heridos, sin embargo se retiraron al confirmar que ya habían fallecido.

Policías de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias y labores de campo correspondientes. Al final se ordenará el traslado de los cuerpos hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense.

