$!Asesinan a dos personas en el área de urgencias del Hospital IMSS-Bienestar de Navolato

Dos personas que se encontraban internadas en el área de urgencias del hospital IMSS Bienestar de Navolato, fueron asesinadas a tiros durante la noche de este martes 30 de junio, tras la irrupción de un comando armado.

Ambos pacientes fueron agredidos a balazos horas antes en hechos diferentes en la sindicatura de Villa Benito Juárez, del mismo municipio.

Uno de ellos fue identificado como Gabino “N”, de 18 años de edad, cuya agresión ocurrió a espaldas de la base de la Cruz Roja Mexicana de Villa Juárez.