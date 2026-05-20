$!Asesinan a dos personas frente al estadio de beisbol de Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque a balazos contra los tripulantes de un vehículo dejó como saldo preliminar a dos personas asesinadas este miércoles frente al estadio de beisbol de Culiacán, en la colonia Miguel Alemán.
Reportes de disparos aproximadamente a las 21:15 horas movilizaron el Ejército Mexicano, que encontró un Nissan Versa color gris claro encendido, con impactos de bala en los cristales de ventanas y parabrisas, con una persona sin vida en su interior.
Asimismo, en el cruce de las calles Jesús Andrade y Constitución, quedó tendida bocabajo, sobre la vía pública, una persona de apariencia joven, fallecida por disparos de arma de fuego.
De manera preliminar se informó que las víctimas fueron atacadas cuando estaban esperando el semáforo, y al tratar de huir dieron reversa, hasta que el vehículo quedó varado a unos metros del semáforo.
Hasta el momento, ambas personas no han sido identificadas formalmente por las autoridades, sin embargo, en el sitio trascendió que uno de los fallecidos se llamaba Roberto.
Las calles en cuestión fueron cerradas por personal militar, mientras peritos de Fiscalía General del Estado despliega las diligencias correspondientes.