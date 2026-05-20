$!Asesinan a dos personas frente al estadio de beisbol de Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque a balazos contra los tripulantes de un vehículo dejó como saldo preliminar a dos personas asesinadas este miércoles frente al estadio de beisbol de Culiacán, en la colonia Miguel Alemán.

Reportes de disparos aproximadamente a las 21:15 horas movilizaron el Ejército Mexicano, que encontró un Nissan Versa color gris claro encendido, con impactos de bala en los cristales de ventanas y parabrisas, con una persona sin vida en su interior.

Asimismo, en el cruce de las calles Jesús Andrade y Constitución, quedó tendida bocabajo, sobre la vía pública, una persona de apariencia joven, fallecida por disparos de arma de fuego.