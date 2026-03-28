$!Asesinan a dos policías municipales en ataque armado en La Costerita, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos agentes de la Policía Municipal de Culiacán perdieron la vida tras ser blanco de un ataque armado la tarde de este sábado, cuando circulaban por la autopista Benito Juárez, o La Costerita, al surponiente de Culiacán.
Las víctimas fueron reconocidas como Raúl Ernesto y Carlos Manuel de Jesús, quienes transitaban a bordo de un vehículo Honda negro de modelo antiguo, el cual terminó varado por el acotamiento del carril de poniente a oriente.
Ambos oficiales fueron interceptados por un grupo armado cerca del cruce con el bulevar Fuerza Aérea Mexicana, el cual conduce hacia el Aeropuerto Internacional de Culiacán.
De acuerdo con reportes en el lugar, ambos acababan de culminar sus respectivas jornadas laborales.
Tras este reporte, se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad, encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, con apoyo de la Unidad de Vialidad, así como de la Policía Estatal de Sinaloa, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina.
A casi dos horas de reportarse el atentado, a las 18:00 horas, la corporación municipal no ha emitido un pronunciamiento para confirmar la identidades de ambos integrantes de sus filas, ni para condenar los hechos.
Con este doble homicidio, se acumulan 10 casos de integrantes de las distintas corporaciones de seguridad pública y militares, que han sido asesinados durante este 2026 en Sinaloa.