Asesinan a empleada de la Fiscalía en Angostura; presunto agresor se quita la vida

SALVADOR ALVARADO._ Una empleada de la Fiscalía General del Estado (FGE), con sede en Guamúchil, identificada como Lourdes “N”, fue privada de la vida con disparos de arma de fuego, presuntamente a manos de su esposo, quien más tarde se quitó la vida.

El ataque se registró sobre la carretera Guamúchil–Angostura, cerca del bulevar Labastida Ochoa. La víctima se encontraba al interior de un vehículo Chevrolet Chevy de color gris cuando fue agredida en repetidas ocasiones con un arma de fuego por su pareja.

Tras los hechos, el hombre se disparó en la cabeza. Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron de emergencia a un hospital del IMSS en Guamúchil, pero perdió la vida en el trayecto. Al cierre de esta edición, su identidad no había sido confirmada.

Agentes de la Fiscalía General del Estado acordonaron el área con apoyo de la Policía Municipal y el Grupo Pegaso, mientras peritos de la Dirección General de Investigación Pericial realizaban las primeras diligencias y el traslado de los cuerpos. En la escena se aseguraron casquillos percutidos y otros indicios que fueron integrados a la carpeta de investigación para esclarecer el suceso.