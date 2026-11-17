CULIACÁN. _ Un empleado de un establecimiento de venta de carnitas y chicharrones fue asesinado a balazos la tarde de este martes 17 de noviembre en la colonia Agrarista Mexicana, en el sector La Lima, al oriente de Culiacán. La víctima fue identificada por familiares y compañeros de trabajo como Pedro Luis, de 26 años, quien se encontraba atendiendo el negocio ubicado sobre el bulevar José Ortiz de Domínguez, entre las calles Libre y Sinaloa, cuando fue atacado a tiros.

De acuerdo con información recabada en el lugar, al menos un hombre armado llegó al establecimiento y disparó en repetidas ocasiones contra el trabajador. Tras la agresión, el joven quedó tendido boca arriba junto a una mesa de servicio del negocio. El reporte al servicio de emergencias 911 se registró alrededor de las 13:00 horas, por lo que elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al sitio.

Paramédicos de Cruz Roja revisaron a la víctima y confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las heridas producidas por los disparos.

En el lugar quedaron casquillos percutidos de arma de fuego, los cuales fueron asegurados como parte de los indicios de la agresión.