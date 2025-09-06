$!Asesinan a Gerardo a balazos en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán

Un hombre identificado como Gerardo, de 30 años de edad, fue asesinado a balazos durante la mañana de este sábado 6 de septiembre en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán.

El homicidio ocurrió a las 6:30 horas en la calle Constituyente Enrique Colunga, entre Rubén Martí y Constituyente Jesús Silva Herzog. Reportan que fue al menos un civil armado el que arribó a su víctima para interceptarla y disiparle en más de una ocasión.

El cuerpo de la víctima quedó recostada boca arriba y a un costado de una camioneta tipo pick up de color amarillo. Una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1 fue lo que provocó la movilización de las autoridades competentes pues se refería que había una persona tendida con heridas de bala.