$!Asesinan a Gerardo a balazos en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán

Un hombre identificado como Gerardo, de 30 años de edad, fue asesinado a balazos durante la mañana de este sábado 6 de septiembre en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán.
El homicidio ocurrió a las 6:30 horas en la calle Constituyente Enrique Colunga, entre Rubén Martí y Constituyente Jesús Silva Herzog. Reportan que fue al menos un civil armado el que arribó a su víctima para interceptarla y disiparle en más de una ocasión.
El cuerpo de la víctima quedó recostada boca arriba y a un costado de una camioneta tipo pick up de color amarillo. Una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1 fue lo que provocó la movilización de las autoridades competentes pues se refería que había una persona tendida con heridas de bala.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron los primeros respondientes del hecho y se acercaron hacia el hombre, sin embargo certificaron que había fallecido y procedieron a delimitar una zona con la cinta amarilla de precaución.
Más tarde llegaron personal de paramédicos para verificar que aún contara con signos vitales, no obstante cubrieron el cuerpo con una manta azul y se retiraron al certificar que ya se encontraba sin vida.
Los militares se quedaron alrededor de la escena, a la espera de que arriben los agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y las labores de campo.