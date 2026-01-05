$!Asesinan a hombre a balazos cerca del Hospital de la Mujer en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue privado de la vida a balazos la mañana de este lunes en las inmediaciones del Hospital de la Mujer, en el sector poniente de la capital sinaloense.
El hallazgo se registró alrededor de las 11:20 horas sobre el bulevar Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos. El cuerpo del joven quedó sobre la banqueta a un costado de la vialidad, junto a un par de lentes y prendas manchadas de sangre; los restos fueron cubiertos con una sábana azul.
Tras un reporte preliminar de una persona herida, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar primeros auxilios; sin embargo, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Con este hecho, suman dos homicidios registrados durante el transcurso de esta mañana en la ciudad.
Al lugar acudieron elementos del escuadrón motorizado de la Policía Estatal Preventiva, quienes resguardaron el área para preservar la escena. Se espera el arribo de personal de la dirección de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y autorizar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.