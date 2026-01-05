$!Asesinan a hombre a balazos cerca del Hospital de la Mujer en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue privado de la vida a balazos la mañana de este lunes en las inmediaciones del Hospital de la Mujer, en el sector poniente de la capital sinaloense.

El hallazgo se registró alrededor de las 11:20 horas sobre el bulevar Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos. El cuerpo del joven quedó sobre la banqueta a un costado de la vialidad, junto a un par de lentes y prendas manchadas de sangre; los restos fueron cubiertos con una sábana azul.