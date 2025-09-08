$!Asesinan a hombre a balazos en Infonavit Cañadas, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este lunes en uno de los andadores de los edificios departamentales del Infonavit Cañadas, en Culiacán.

El ataque se registró alrededor de las 14:00 horas sobre la calle Sierra Madre del Carmen, entre Cerro de la Luz y Cerro del Elefante. Según los reportes, dos hombres que viajaban en motocicleta interceptaron a la víctima y le dispararon antes de huir del lugar.