$!Asesinan a hombre a balazos en Infonavit Cañadas, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este lunes en uno de los andadores de los edificios departamentales del Infonavit Cañadas, en Culiacán.
El ataque se registró alrededor de las 14:00 horas sobre la calle Sierra Madre del Carmen, entre Cerro de la Luz y Cerro del Elefante. Según los reportes, dos hombres que viajaban en motocicleta interceptaron a la víctima y le dispararon antes de huir del lugar.
El fallecido fue identificado como Jeremy Esteban, de 28 años, vecino del mismo sector. Su cuerpo quedó tendido entre los andadores, junto a unas canchas deportivas. En un primer momento se informó que estaba herido, pero elementos del Ejército Mexicano confirmaron su deceso al arribar al sitio.
La zona fue asegurada por personal militar y policial, quienes restringieron el acceso mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes.