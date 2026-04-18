$!Asesinan a hombre a balazos en la avenida Gabriel Leyva, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado con disparos a corta distancia tras ser perseguido por sus atacantes y quedar tendido a unos metros del puente Juárez.

El ataque fue reportado a las 17:00 horas de este sábado en el tramo de la avenida Gabriel Leyva entre la calle Del Obrero y la avenida Juan Pablo II, en la colonia 12 de Mayo.

Al parecer, la víctima se encontraba afuera de un depósito de cerveza cuando descubrió a sus agresores y trató de huir corriendo del lugar, pero sus atacantes lo alcanzaron y le dispararon hasta que quedó tendido sobre el pavimento.