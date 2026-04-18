$!Asesinan a hombre a balazos en la avenida Gabriel Leyva, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado con disparos a corta distancia tras ser perseguido por sus atacantes y quedar tendido a unos metros del puente Juárez.
El ataque fue reportado a las 17:00 horas de este sábado en el tramo de la avenida Gabriel Leyva entre la calle Del Obrero y la avenida Juan Pablo II, en la colonia 12 de Mayo.
Al parecer, la víctima se encontraba afuera de un depósito de cerveza cuando descubrió a sus agresores y trató de huir corriendo del lugar, pero sus atacantes lo alcanzaron y le dispararon hasta que quedó tendido sobre el pavimento.
Socorristas de Cruz Roja llegaron al lugar para tratar de auxiliar al hombre, pero este ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada por policías municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
El fallecido fue identificado como Fabián “N”, de 30 años de edad y vecino de la colonia Esperanza.