$!Asesinan a hombre afuera de iglesia en el sector Montebello, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Bartolo “N”, de 45 años de edad, fue asesinado a balazos la tarde este sábado 23 de mayo afuera de una iglesia ubicada en el sector Montebello, en Culiacán. La víctima era originaria del campo pesquero El Castillo, de Navolato.

Según los primeros reportes, Bartolo acababa de salir de una ceremonia religiosa en la Parroquia de la Divina Misericordia cuando, al estar detrás de una camioneta Hyundai color gris, fue interceptado a tiros. Como consecuencia del ataque, el hombre perdió la vida de forma instantánea y su cuerpo quedó tendido a orillas de la calle Cerro de las Cumbres.