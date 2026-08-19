$!Asesinan a hombre al abrir la puerta de su casa en la Toledo Corro, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Ignacio “N”, de 27 años, fue asesinado de un disparo al abrir la puerta de su casa en la Colonia Toledo Corro.
El atque armado se reportó a las 21:15 horas de este miércoles 19 de agosto en una vivienda ubicada sobre la Avenida Internacional, casi esquina con la Calle México 68.
El agresor llegó, tocó la puerta y al ver a su víctima le dio un disparo a quemarropa; de inmediato subió a una motocicleta y se retiró del lugar.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron para brindarle los primeros auxilios al joven, pero ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada por elementos municipales y federales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.