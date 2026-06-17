Seguridad
|
Jornada violenta

Asesinan a hombre de 44 años cerca de área recreativa en la colonia San Juan, Culiacán

Adán fue privado de la vida a balazos en el bulevar Agricultores. El homicidio forma parte de una jornada violenta que acumula dos muertes y un herido en la capital sinaloense
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
17/06/2026 13:51
17/06/2026 13:51

CULIACÁN. _ Un hombre de 44 años, identificado como Adán, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en la colonia San Juan, al oriente de Culiacán, en un hecho que eleva a tres los ataques armados registrados en menos de una hora en la capital sinaloense.

La agresión ocurrió sobre el bulevar Agricultores, a unos metros del cruce con el bulevar Francisco I. Madero, conocido como Malecón Nuevo, a un costado de un área recreativa del sector.

$!Asesinan a hombre de 44 años cerca de área recreativa en la colonia San Juan, Culiacán

Según testimonios y datos preliminares, la víctima residía en la zona, presuntamente frente al sitio donde fue atacada.

Tras el reporte de los disparos, elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Policía Municipal resguardaron el perímetro tras confirmar que el civil ya no presentaba signos vitales.

$!Asesinan a hombre de 44 años cerca de área recreativa en la colonia San Juan, Culiacán

El occiso vestía una playera blanca y pantalón de mezclilla azul claro.

Personal militar custodió la escena mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaban la recolección de indicios para iniciar la carpeta de investigación.

$!Asesinan a hombre de 44 años cerca de área recreativa en la colonia San Juan, Culiacán

Con este homicidio suman dos muertes violentas este miércoles en Culiacán, además de un ataque armado que dejó a un joven herido de bala en la colonia Francisco Villa.

#Violencia
#Culiacán
#Inseguridad
#Sinaloa
#Homicidios
#ATAQUES ARMADOS
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube