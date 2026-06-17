$!Asesinan a hombre de 44 años cerca de área recreativa en la colonia San Juan, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre de 44 años, identificado como Adán, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en la colonia San Juan, al oriente de Culiacán, en un hecho que eleva a tres los ataques armados registrados en menos de una hora en la capital sinaloense.

La agresión ocurrió sobre el bulevar Agricultores, a unos metros del cruce con el bulevar Francisco I. Madero, conocido como Malecón Nuevo, a un costado de un área recreativa del sector.