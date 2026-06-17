$!Asesinan a hombre de 44 años cerca de área recreativa en la colonia San Juan, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre de 44 años, identificado como Adán, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en la colonia San Juan, al oriente de Culiacán, en un hecho que eleva a tres los ataques armados registrados en menos de una hora en la capital sinaloense.
La agresión ocurrió sobre el bulevar Agricultores, a unos metros del cruce con el bulevar Francisco I. Madero, conocido como Malecón Nuevo, a un costado de un área recreativa del sector.
Según testimonios y datos preliminares, la víctima residía en la zona, presuntamente frente al sitio donde fue atacada.
Tras el reporte de los disparos, elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Policía Municipal resguardaron el perímetro tras confirmar que el civil ya no presentaba signos vitales.
El occiso vestía una playera blanca y pantalón de mezclilla azul claro.
Personal militar custodió la escena mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaban la recolección de indicios para iniciar la carpeta de investigación.
Con este homicidio suman dos muertes violentas este miércoles en Culiacán, además de un ataque armado que dejó a un joven herido de bala en la colonia Francisco Villa.