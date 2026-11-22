CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos en el interior de un expendio de cerveza, ubicado en el crucero del Bulevar Universitarios con la Avenida Álvaro Obregón, al norte de Culiacán.

El hecho fue confirmado aproximadamente a las 08:00 horas de este domingo 22 de noviembre en la colonia Tierra Blanca por elementos de la Policía Estatal.

Al lugar llegaron familiares del fallecido para identificarlo ante las autoridades, sin embargo, no ha sido revelado su nombre.