CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos en el interior de un expendio de cerveza, ubicado en el crucero del Bulevar Universitarios con la Avenida Álvaro Obregón, al norte de Culiacán.
El hecho fue confirmado aproximadamente a las 08:00 horas de este domingo 22 de noviembre en la colonia Tierra Blanca por elementos de la Policía Estatal.
Al lugar llegaron familiares del fallecido para identificarlo ante las autoridades, sin embargo, no ha sido revelado su nombre.
Ante el hallazgo, cuerpos de seguridad acordonaron el establecimiento, que se encuentra fuera de operaciones, para preservar la escena del crimen y los indicios encontrados.
Minutos después, agentes de investigación de Fiscalía General del Estado se apersonaron en el lugar para recoger evidencias e iniciar la investigación correspondiente, antes de llevar el cuerpo al Servicio Médico Forense.