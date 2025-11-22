$!Asesinan a hombre dentro de local de plaza comercial del sector Santa Fe, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre sin identificar fue asesinado a balazos al interior de un local de una plaza comercial ubicada en el sector Santa Fe, al norte de Culiacán.

El homicidio se registró alrededor de las 17:30 horas de este 22 de noviembre, en la segunda planta de la plaza localizada sobre la Calzada del Ecuador, en el cruce con Rinconada Virreyes, en la colonia Rincón Real.

El crimen se cometió dentro de un establecimiento aparentemente dedicado a la venta de productos de limpieza.