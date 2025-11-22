$!Asesinan a hombre dentro de local de plaza comercial del sector Santa Fe, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre sin identificar fue asesinado a balazos al interior de un local de una plaza comercial ubicada en el sector Santa Fe, al norte de Culiacán.
El homicidio se registró alrededor de las 17:30 horas de este 22 de noviembre, en la segunda planta de la plaza localizada sobre la Calzada del Ecuador, en el cruce con Rinconada Virreyes, en la colonia Rincón Real.
El crimen se cometió dentro de un establecimiento aparentemente dedicado a la venta de productos de limpieza.
La víctima no ha sido identificada, ni se han dado a conocer aún sus características físicas, solo se sabe que es un varón.
Al lugar acudió personal del Ejército Mexicano junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La zona permanece delimitada por las autoridades, a la espera de que peritos de la Fiscalía General del Estado intervengan dentro del local.