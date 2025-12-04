$!Asesinan a hombre dentro de tienda de ropa en la Francisco Villa, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos dentro de una tienda de ropa ubicada en la calle Toma de Torreón, casi esquina con avenida Bicentenario, de la colonia Francisco Villa.
El ataque, registrado la tarde de este jueves, sorprendió a vecinos del lugar, generando la movilización de cuerpos de seguridad en la zona.
Presuntamente, la víctima se encontraba dentro del establecimiento cuando fue atacada a balazos, por lo que el estruendo alarmó a quienes se encontraban en las cercanías.
El agresor huyó de la zona antes de la llegada de las corporaciones policiacas.
Fueron familiares del fallecido los primeros en solicitar apoyo a las autoridades. Agentes de la Policía Municipal, personal de la Secretaría de Marina y la Policía de Investigación acudieron al llamado para de manera inmediata acordonar el lugar.
Peritos especializados realizaron la recolección de indicios y el levantamiento de testimonios para determinar el móvil del crimen.
Aunque de momento no se han dado a conocer datos oficiales sobre la identidad de la víctima, se confirmó que perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas.
La zona se mantiene bajo resguardo de las autoridades, mientras que las investigaciones continúan con el protocolo correspondiente.