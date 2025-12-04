$!Asesinan a hombre dentro de tienda de ropa en la Francisco Villa, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos dentro de una tienda de ropa ubicada en la calle Toma de Torreón, casi esquina con avenida Bicentenario, de la colonia Francisco Villa.

El ataque, registrado la tarde de este jueves, sorprendió a vecinos del lugar, generando la movilización de cuerpos de seguridad en la zona.

Presuntamente, la víctima se encontraba dentro del establecimiento cuando fue atacada a balazos, por lo que el estruendo alarmó a quienes se encontraban en las cercanías.

El agresor huyó de la zona antes de la llegada de las corporaciones policiacas.