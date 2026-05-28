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Violencia

Asesinan a hombre dentro de un hotel en Culiacán y le dejan cerdito de peluche

La víctima fue atacada a balazos este jueves en un establecimiento sobre la calle Hermenegildo Galeana, en el primer cuadro de la ciudad
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
28/05/2026 19:51
28/05/2026 19:51

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este jueves dentro de un hotel ubicado en el primer cuadro de Culiacán, donde le dejaron un cerdito de peluche.

Los hechos se reportaron cerca de las 18:50 horas dentro de un establecimiento localizado sobre la calle Hemenegildo Galeana, entre Miguel Hidalgo y Benito Juárez, junto al Mercado Rafael Buelna o Mercadito.

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La víctima fue atacada en la zona de las escaleras del hotel, presuntamente por un hombre que llegó a bordo de una motocicleta.

El occiso, quien hasta el momento no ha sido identificado, vestía una playera azul y un pantalón negro.

Al lugar se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Culiacán y el Ejército Mexicano como primeros respondientes, quienes aseguraron el perímetro para que personal ministerial despliegue las diligencias correspondientes.

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