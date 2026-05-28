$!Asesinan a hombre dentro de un hotel en Culiacán y le dejan cerdito de peluche

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este jueves dentro de un hotel ubicado en el primer cuadro de Culiacán, donde le dejaron un cerdito de peluche.

Los hechos se reportaron cerca de las 18:50 horas dentro de un establecimiento localizado sobre la calle Hemenegildo Galeana, entre Miguel Hidalgo y Benito Juárez, junto al Mercado Rafael Buelna o Mercadito.